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В посольстве РФ в Минске заявили, что продолжают работать по делу Сапеги

Вероника Волосунова
15:50 02.04.2023
По словам пресс-секретаря посольства РФ в Минске, ожидается очередная встреча с осужденной в Белоруссии россиянкой Софьей Сапегой.
В посольстве РФ в Минске заявили, что продолжают работать по делу Сапеги
© Фото: Тамара Беляева, РИА Новости
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Российские дипломаты продолжают вести работу по делу осужденной в Белоруссии соотечественницы Софьи Сапеги, и ожидают встречу с ней. Об этом сообщил пресс-секретарь посольства РФ в Минске Алексей Маскалев РИА Новости.

«Наши дипломаты продолжают работать по делу Софьи Сапеги. Взаимодействуем с ее адвокатом и белорусской стороной. Ожидаем очередной встречи с гражданкой России», - заявил Маскалев.

Напомним, россиянку Софью Сапегу приговорили к шести годам лишения свободы в мае 2022 года. Гродненский областной суд Белоруссии признал ее виновной в разжигании социальной вражды и розни, а также незаконном сборе данных о частной жизни и персональных данных сотрудников правоохранительных органов, судей, госслужащих и журналистов. Суммарно пострадали около 240 человек, сведения о которых оказались размещены в Telegram-каналах.

Позже Софью внесли в список лиц, причастных к терроризму, под номером 1026. В июне 2022 года осужденная обратилась к президенту Белоруссии Александру Лукашенко с просьбой о помиловании, однако ей было отказано, поскольку для этого необходимо соблюсти ряд условий, в том числе отбыть половину срока.

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