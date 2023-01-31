Осужденной в Белоруссии гражданке РФ Софии Сапеге отказали в помиловании

По словам замглавы АП Белоруссии не было оснований для принятия решения президентом Белоруссии о помиловании россиянки.

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Россиянке Софии Сапеге, которая была осуждена в Белоруссии, отказали в помиловании из-за недостаточности критериев. Об этом заявил заместитель главы администрации президента Белоруссии Ольга Чуприс.

«Отказано совершенно законно. Чтобы состоялся акт помилования, необходимо, чтобы был соблюден ряд условий», - цитирует РИА Новости замглаву администрации президента Белоруссии.

По словам Чуприс, в частности, осужденная россиянка не отбыла половину срока. Также замглавы администрации белорусского президента сообщила, что оценивая все критерии, не было оснований, чтобы глава государства принял решение о помиловании.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала, что дипломаты РФ находятся в постоянном контакте с родными и адвокатами Софии Сапеги.

Напомним, россиянку Софию Сапегу приговорили в Белоруссии к шести годам заключения в мае прошлого года. Ее обвинили в разжигании вражды и нарушение правил обращения с личными данными. Сапегу задержали в аэропорту Минска 23 мая 2001 года.