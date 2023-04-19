Еврокомиссия может приостановить импорт украинского зерна до 5 июня

ЕК также собирается предоставить пострадавшим от поставок продовольствия с Украины странам финансовую помощь.

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Еврокомиссия может приостановить импорт украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника до 5 июня. Об этом заявил глава Минсельхоза Румынии Петре Дая.

Министры сельского хозяйства Румынии, Болгарии, Венгрии, Польши и Словакии в среду провели онлайн-встречу по вопросу поставок украинского зерна, к которой присоединился вице-президент ЕК Валдис Дубровскис.

На пресс-конференции после переговоров Дая рассказал, что еврокомиссар назвал незаконным решения Болгарии, Венгрии, Польши и Словакии ограничить импорт агропродукции с Украины и попросил страны отменить их. Дая также отметил, что ЕК представила из резервного фонда пакет помощи для этих стран и Румынии в размере 100 миллионов евро и пакет регламентирования импорта с Украины.

«Этот пакет предусматривает механизм остановки импорта до 5 июня для зерна, кукурузы, семян подсолнечника, рапса. Эта мера может быть принята в течение 48 часов после того, как государства отменят односторонние решения о запрете импорта», - сказал министр.

Ранее Болгария, Венгрия, Польша и Словакия решили приостановить поставки украинского зерна из-за угроз для местных фермеров, которые столкнулись с затовариванием рынка импортируемой агропродукцией.