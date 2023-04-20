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Лавров: РФ находит пути поставок продовольствия и удобрений не благодаря, а вопреки инициативе ООН

Максим Крюков
20:20 20.04.2023
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва активно находит возможности для поставок российских продуктов и удобрений на мировые рынки.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press
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Россия находит пути поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки, однако делается это не благодаря, а вопреки инициативам Организации Объединенных Наций. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Мы находим возможности - и достаточно активно - направления наших продуктов и удобрений на мировые рынки. Но повторю. Это все делается не в рамках, а вопреки инициативе генерального секретаря», - сказал он по итогам переговоров с кубинскими властями.

По словам главы МИД РФ, российской стороне на все запросы отвечают, что представители ООН стараются и делают максимум возможного в работе над инициативой.

«Но скоро будет 9 месяцев, как эта инициатива действует, а они все стараются. Как-то это не очень понятно», - заявил министр.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия проявила жест доброй воли, продлив зерновую сделку на 60 дней. При этом Москва ожидает, что вторая часть договора, которая касается экспорта российской сельскохозяйственной продукции, будет выполняться в полной мере.

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