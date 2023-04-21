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Польша и Прибалтика требуют отключить «Газпромбанк» от SWIFT

Дмитрий Трунов
02:35 21.04.2023
Заодно предлагается запретить импорт российского газа, в том числе сжиженного, алюминия и расширить критерии для включения россиян в санкционный список.
Польша и Прибалтика требуют отключить «Газпромбанк» от SWIFT
© Фото: James Arthur Gekiere, Keystone Press Agency, GlobalLookPress
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Польша, Эстония, Латвия и Литва требуют от Европейского союза отключить «Газпромбанк» от международной системы переводов SWIFT, сообщает издание EuObserver. Авторы этой инициативы предлагают также «подумать» о заморозке активов банка.

Ввести ограничения против российского банка предлагается в рамках нового пакета мер ЕС. Отключение «Газпромбанка» от SWIFT вынудит европейских потребителей газа переходить на альтернативные межбанковские системы передачи финансовой информации - российскую или китайскую, отмечает издание.

Заодно страны Прибалтики и Польша предлагают запретить импорт российского газа, в том числе сжиженного (СПГ), алюминия и расширить критерии для включения россиян в санкционный список. Еще одна инициатива - закрыть доступ в порты ЕС для иностранных судов, которые перевозят груз для зарегистрированных в России компаний.

Ранее сообщалось, что США и страны G7 обсуждают почти полный запрет экспорта в Россию. Он предполагает, что присоединившиеся страны при новом подходе не смогут поставлять в РФ никакие товары кроме тех, для которых будет сделано исключение.

Тем временем в Евросоюзе неофициально признают, что антироссийские санкции исчерпали себя. Введение дополнительных ограничений приведет лишь к росту исключений из них.

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