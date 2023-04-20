FT: в ЕС считают, что с новыми антироссийскими санкциями покончено

Чиновники уверены, что при разработке нового пакета санкций ограничатся лишь списком лиц и ужесточением уже существующих мер.

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В Европейском союзе считают, что новых антироссийских санкций больше не будет. Введение дополнительных ограничений приведет к росту исключений из них. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на неназванного чиновника.

«Мы закончили. Если мы введем больше санкций, будет больше исключений, чем мер», - заявил собеседник газеты.

Западные чиновники уверены, что при разработке нового пакета санкций ЕС ограничится лишь списком лиц и ужесточением уже существующих мер. Незатронутые ранее сферы российской экономики важны для Европы.

Ранее Владимир Путин констатировал, что антироссийские санкции будут действовать долго. По словам президента, нужно выработать меры суверенного развития страны на долгосрочную перспективу.

Также он дал оценку западным компаниям, которые свернули деятельность в РФ после начала спецоперации. Как утверждает глава государства, такие компании «бойцами» назвать нельзя.