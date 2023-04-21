В Красноярске горит склад с пивным оборудованием площадью 1600 квадратных метров

Пожарным удалось сдержать распространение огня, который мог перекинуться на стоящий рядом жилой дом.

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В Красноярске горит складское помещение с пивным оборудованием. Огнем охвачена площадь 1600 квадратных метров.

Пожарным удалось сдержать распространение огня, который мог перекинуться на стоящий рядом жилой дом. К тушению привлечены 54 человека и 12 единиц техники.

Склад горит по всей площади. Информации о пострадавших и о причинах пожара на данный момент нет.

Ранее 21 человек был спасен с горящего в Южной Корее российского рыболовецкого судна «Калтан». В результате пожара погибли четыре человека.