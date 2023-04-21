В стране и мире Четыре российских моряка погибли на судне, загоревшемся у берегов Южной Кореи Сергей Лебедев Жертвами пожара стали старший помощник капитана, судовой повар и два матроса. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Alexander Pohl, ZUMAPRESS.com, GlobalLookPress Читайте нас на: На борту загоревшегося у берегов Южной Кореи российского судна «Калтан» обнаружили тела четырех российских моряков. Об этом сообщил пресс-секретарь Федерального агентства морского и речного транспорта Алексей Кравченко. «Пожар потушен. Корейская сторона нашла четыре тела пропавших россиян. Старпом, кок, два матроса», - рассказал «Звезде» Алексей Кравченко. Ранее сообщалось, что с корабля удалось эвакуироваться 21 человеку из 25. Двое пострадали, получив небольшие ожоги. Напомним, ЧП произошло недалеко от южнокорейского Ульсана. Прокуратура уже проводит проверку по факту пожара. Экспертное мнение и аналитика