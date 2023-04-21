Четыре российских моряка погибли на судне, загоревшемся у берегов Южной Кореи
Жертвами пожара стали старший помощник капитана, судовой повар и два матроса.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Alexander Pohl, ZUMAPRESS.com, GlobalLookPress
На борту загоревшегося у берегов Южной Кореи российского судна «Калтан» обнаружили тела четырех российских моряков. Об этом сообщил пресс-секретарь Федерального агентства морского и речного транспорта Алексей Кравченко.
«Пожар потушен. Корейская сторона нашла четыре тела пропавших россиян. Старпом, кок, два матроса», - рассказал «Звезде» Алексей Кравченко.
Ранее сообщалось, что с корабля удалось эвакуироваться 21 человеку из 25. Двое пострадали, получив небольшие ожоги.
Напомним, ЧП произошло недалеко от южнокорейского Ульсана. Прокуратура уже проводит проверку по факту пожара.