Четыре человека могли остаться на борту горящего в Южной Корее российского судна

Транспортная прокуратура проводит проверку по факту пожара на судне «Калтан».

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С горящего в 30 милях от южнокорейского морского порта Пусан российского судна «Калтан» по предварительным данным эвакуирован 21 член экипажа, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.

При этом продолжаются поиски еще четырех человек, передает РИА Новости со ссылкой на представителя Дальневосточного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ Росрыболовства. Предполагается, что они оставались на борту.

Спасательная операция и ликвидация пожара продолжаются. Приморская и Сахалинская транспортные прокуратуры проводят проверку по пожара. По данным ведомства, «Калтан» приписан к порту Владивосток, судовладелец - ООО «Дальрыбпром».

Российское рыболовецкое судно загорелось в водах возле города Ульсан, в 300 километрах к юго-востоку от Сеула. Как сообщалось, 19 человек из числа эвакуированных не пострадали, двое получили легкие травмы.

Прокуроры должны дать оценку соблюдению требований законодательства о безопасности мореплавания.