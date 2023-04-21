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Foreign Policy: Украине передали ЗРК Hawk без радаров

Максим Крюков
23:05 21.04.2023
В материале американского издания не уточняется, какая страна поставила Киеву такой комплекс.
Foreign Policy: Украине передали ЗРК Hawk без радаров
© Фото: Tech. Sgt. J.D. Strong Ii, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Hawk, который был поставлен киевскому режиму, прибыл на Украину без радаров. Об этом пишет американский журнал Foreign Policy.

«Украина пытается временно заменить американские Patriot советскими ракетами "Бук" и ракетным комплексом средней дальности Hawk, который прибыл на Украину без радаров», - говорится в публикации.

В материале издания отмечается, что действие систем противовоздушной обороны Украины распространяется только на несколько городов. При этом автор статьи не уточнил, какое государство отправило данный комплекс.

В середине ноября прошлого года глава Пентагона Ллойд Остин по итогам заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины «Рамштайн-7» заявил о новых поставках вооружения. Тогда же стало известно, что Испания передаст вооруженным формированиям украинских националистов две ракетные установки HAWK.

Сегодня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность в успехе украинского контрнаступления, если оно начнется в подходящий момент. Глава Североатлантического альянса назвал «невероятной» поддержку Киева коллективным Западом.

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