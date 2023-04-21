Генсек НАТО оценил шансы Киева на успешное контрнаступление

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уверен в успехе украинского контрнаступления, если оно начнется в подходящий момент. Об этом глава Североатлантического альянса заявил в ходе обсуждения военной помощи киевском режиму на американской авиабазе в Германии «Рамштайн».

«Я твердо убежден в том, что когда Украина оценит момент подходящим для контрнаступления с освобождением большего количество территории, то оно может пройти победоносно», - приводит Welt слова Столтенберга.

Одним из факторов украинского успеха генсек НАТО счел «невероятную» по своим масштабам поддержку коллективного Запада. Сегодня страны блока поставляют в зону украинского конфликта танки и БМП, средства противовоздушной обороны, системы залпового огня, боеприпасы и современные беспилотники.

Ранее издание The New York Times предупредило, что поставленных Киеву танков и других боевых систем не хватит для успешного контрнаступления, а большая часть из анонсированной техники не успеет прибыть на Украину к его началу.