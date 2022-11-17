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Hawk, ПВО и боеприпасов на сотни миллионов: что получит Украина по итогам заседания «Рамштайн-7»

Сергей Лебедев
00:24 17.11.2022
Также националистам передадут артиллерию и зимнее снаряжение.
Hawk, ПВО и боеприпасов на сотни миллионов: что получит Украина по итогам заседания «Рамштайн-7»
© Фото: Senior Airman Faith Schaefer, Keystone Press Agency, GlobalLookPress
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Западные страны передадут Украине дополнительные системы противовоздушной обороны, артиллерийские установки и боеприпасы. О новых поставках вооружения накануне заявил глава Пентагона Ллойд Остин по итогам заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины «Рамштайн-7».

Так, например, Греция выразила готовность передать 155-мм снаряды, а Польша предоставит дополнительную артиллерию, боеприпасы и средства ПВО ближнего действия. Кроме того, националисты получат две ракетные установки HAWK от Испании, установки РСЗО M270 от Германии, 500 миллионов долларов от Канады на вооружение и зимнее снаряжение. Швеция обещает одобрить пакет помощи на 287 миллионов долларов, в который входят системы ПВО.

Напомним, недавно стало известно, что США заключили контракты на восполнение поставленных Украине реактивных систем залпового огня. Общая сумма контрактов составила 520 миллионов долларов.

Уточняется, что контракты были заключены 21 октября и 2 ноября. Как заявил замминистра обороны США Уильям Лапланте, распределение контрактов показывает «значительное влияние, которое имеют РСЗО в качестве важного боевого средства для наших международных партнеров».

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