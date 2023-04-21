Онищенко заявил, что в России не будет пандемии кори благодаря коллективному иммунитету

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В России не будет пандемии, потому что у населения хороший коллективный иммунитет, заявил ТАСС академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко. По его словам, недавние случаи заболеваемости назвать нельзя вспышками.

Онищенко указал на то, что раньше корь была детской инфекцией, но потом в СССР была запущена массовая вакцинация. Сейчас главные переносчики - взрослые: неблагополучное окружение, мигранты, не проходившие вакцинацию.

В опасности также люди с ослабленным иммунитетом и те, кто не проходит вовремя повторную вакцинацию. Академик напомнил, что прививки против кори нужно делать каждые 10 лет.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что заболевшие корью зарегистрированы в 44 российских регионах. Болезнь ограничена локальными очагами, но их удается купировать. Никаких ограничительных мер в связи с этим в России вводить не требуется.

В апреле у студента Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина в Москве был выявлен случай заболевания корью. Учащихся отправили на внеплановые каникулы. Сообщалось также о случаях заражения в МАИ и МИСиС, но они не подтвердились.