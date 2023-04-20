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Врач Вознесенский порекомендовал вакцинироваться от кори тем, кто не делал прививку

Сергей Лебедев
11:02 20.04.2023
Также целесообразно привиться людям, у которых отсутствуют антитела против вируса.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Максим Богодвид, РИА Новости
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Вне зависимости от возраста пройти вакцинацию против кори целесообразно тем, кто не делал прививку или у кого нет антител против вируса. Об этом в разговоре со «Звездой» заявил врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Сергей Вознесенский.

«До недавнего времени считалось, что вакцинация должна проходить в возрасте 12 месяцев, повторная - в возрасте шести лет. И все», - говорит специалист.

Однако сейчас, когда наблюдается подъем заболеваемости, рекомендации изменились. По словам Сергея Вознесенского, если человек знает, что он давно вакцинировался, то целесообразно сдать тест на антитела.

«Если они меньше защитного титра, то следует пройти ревакцинацию», - добавил врач.

Напомним, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России осложняется эпидемиологическая ситуация с заболеваемостью корью. По ее словам, инфекция зарегистрирована в 44 регионах страны.

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