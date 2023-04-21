Политолог Михайлов заявил, что генсек НАТО опирался на «гиен Европы», говоря о Киеве в блоке

«Гиенами Европы», по мнению специалиста по межнациональным конфликтам Евгения Михайлова, являются страны Прибалтики и Польша, которые активно выступают за членство Украины в НАТО.

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Венгрия с самого начала спецоперации занимала отличную от стран НАТО и Европейского союза позицию как по санкциям в отношении России, так и по вопросу вступления Украины в Североатлантический альянс. Такое мнение в разговоре со «Звездой» выразил политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.

«На самом деле Венгрия с самого начала специальной военной операции занимала особую позицию как по санкционной политике по отношению к России, так и в принципе по ситуации в НАТО по отношениям с Украиной. Они не единожды говорили о проблемах венгров на Украине и, соответственно, о том, что нарушаются права человека в принципе. Мы видели не раз возгласы Орбана о том, что необходимо достигать целей переговорным путем. И все, что сейчас происходит, идет вразрез интересам самой Венгрии и интересам безопасности страны. Венгры не готовы вступать в конфликт с Российской Федерацией», - сказал он.

Эксперт также отметил, что позиция Будапешта более адекватная и точная, чем у Берлина.

«ФРГ откровенно оказывает поддержку Украине, поставляет массово вооружение и делает недвусмысленные заявления о том, что Украина должна победить. Венгрия в таком не замечена. Я думаю, не только Орбан выскажет свое удивление, потому что Турция - тоже сторона НАТО, которая заняла обособленную позицию, не поддерживает санкции, пытается быть неким гарантом переговорным в достижении мира и неплохо ведет бизнес с Россией. Поэтому, если так взять, уже две страны выпадают - и далеко не самых последних. А учитывая, что Турция - вторая страна НАТО по силе, за Орбаном выскажут свое недоумение и другие представители альянса», - заявил специалист по межнациональным конфликтам.

По его словам, Йенс Столтенберг, говоря о согласии всех членов НАТО на вступление Украины в альянс, «опирался на мнение так называемых "гиен Европы" - это прибалты и Польша».

«Не думаю, что та же Финляндия или Швеция тут же начнет подпрыгивать и говорить о желании принять Украину в НАТО. Потому что Владимир Путин недвусмысленно заявлял о печальности подобных шагов, и, соответственно, все здравые политики прекрасно понимают, что, если Украина войдет в НАТО под любым предлогом, будет третья мировая война, точнее, прямое столкновение блока НАТО с Россией», - уточнил политолог.

Кроме того, собеседник «Звезды» напомнил о правиле, согласно которому страна, которая претендует на вступление в Североатлантический блок, не должна находиться в конфронтации.

«Но любые правила, как мы уже знаем, можно и переписывать при наличии основного гегемона - Соединенных Штатов Америки. Но опять же не в данном случае, когда здравые силы в Европе прекрасно понимают, чем им грозит неожиданное вступление Украины в НАТО», - подчеркнул Михайлов.

Также политолог предположил, что заявление генерального секретаря НАТО является просто политическим ходом для поддержки инициативы самого Киева, «чтобы он хоть как-то еще дольше продержался в надежде, что их примут в НАТО».

Ранее в Кремле в ответ на слова Столтенберга заявили о продолжении линии на поглощение Украины со стороны НАТО. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что это демонстрирует правильность решения начать специальную военную операцию.