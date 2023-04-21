В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Замешанного в организации убийства Дугиной экс-полицейского заключили под стражу

Анна Касаткина
01:59 21.04.2023
Обвиняемый останется под стражей до 11 июня.
Замешанного в организации убийства Дугиной экс-полицейского заключили под стражу
© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости
Читайте нас на:

Басманный суд Москвы арестовал экс-сотрудника ГИБДД Ивана Рыбина, который за деньги помогал третьим лицам получить личные данные граждан, в том числе, те, что впоследствии оказались у убийц Дарьи Дугиной. Он останется под стражей до 11 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.

Рыбина обвиняют в превышении должностных полномочий (часть 1 статьи 286 УК РФ) и нарушении неприкосновенности частной жизни с использованием служебного положения (часть 2 статья 137 УК РФ). Как сообщал «Коммерсантъ», обвиняемый за деньги «пробивал» информацию о тех или иных гражданах. Предоставленные экс-полицейским данные в результате использовались для организации убийства Дугиной.

«Избрать обвиняемому Рыбину Ивану Ильичу меру пресечения в виде заключения под стражу, установить срок содержания под стражей обвиняемому Рыбину Ивану Ильичу до 11 июня 2023 года», - говорится в тексте решения.

Защита ходатайствовала о помещении Рыбина под домашний арест.

Суд при принятии решения о заключении под стражу руководствовался тем, что имеющий опыт работы в системе МВД России обвиняемый может уничтожить доказательства или создать ложные, уточняется в документе.

Дугина погибла 20 августа прошлого года, когда возвращалась с фестиваля «Традиция» в Одинцовском районе Подмосковья. Автомобиль журналистки был подорван. Исполнителем преступления ФСБ назвала гражданку Украины Наталью Вовк. По версии следствия, за убийством стоят украинские спецслужбы.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:30 В стране и мире
Путин принял отставку губернатора Красноярского края Усса
18:04 В стране и мире
Киевский горсовет разорвал договор об аренде земли с посольством России
16:59 В стране и мире
Видео
Крупнейший космический корабль Starship взорвался после старта
16:50 В стране и мире
Губернатор Красноярского края Усс подал в отставку
16:44 В стране и мире
Видео
В СДЭК отказались назвать отправителя странной посылки на имя военкора Исаева
Популярное
Видео
Миллионы зрителей по всему миру увидели крушение Starship в прямом эфире
Видео
Корреспонденту «Звезды» Исаеву пришла странная посылка, возможно, с бюстом
Видео
Политолог Безпалько: Столтенберг может обсудить в Киеве пассивное включение Украины в НАТО
Видео
Присоединяйся к СВОим: МО РФ опубликовало ролик с призывом стать бойцом-контрактником
Видео
Украинские боевики оставили позиции на одной из высот и коробку презервативов
Видео
Путин рассказал об увиденных в новых регионах старых «Ладах» и «Жигулях»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.