Замешанного в организации убийства Дугиной экс-полицейского заключили под стражу

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Басманный суд Москвы арестовал экс-сотрудника ГИБДД Ивана Рыбина, который за деньги помогал третьим лицам получить личные данные граждан, в том числе, те, что впоследствии оказались у убийц Дарьи Дугиной. Он останется под стражей до 11 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.

Рыбина обвиняют в превышении должностных полномочий (часть 1 статьи 286 УК РФ) и нарушении неприкосновенности частной жизни с использованием служебного положения (часть 2 статья 137 УК РФ). Как сообщал «Коммерсантъ», обвиняемый за деньги «пробивал» информацию о тех или иных гражданах. Предоставленные экс-полицейским данные в результате использовались для организации убийства Дугиной.

«Избрать обвиняемому Рыбину Ивану Ильичу меру пресечения в виде заключения под стражу, установить срок содержания под стражей обвиняемому Рыбину Ивану Ильичу до 11 июня 2023 года», - говорится в тексте решения.

Защита ходатайствовала о помещении Рыбина под домашний арест.

Суд при принятии решения о заключении под стражу руководствовался тем, что имеющий опыт работы в системе МВД России обвиняемый может уничтожить доказательства или создать ложные, уточняется в документе.

Дугина погибла 20 августа прошлого года, когда возвращалась с фестиваля «Традиция» в Одинцовском районе Подмосковья. Автомобиль журналистки был подорван. Исполнителем преступления ФСБ назвала гражданку Украины Наталью Вовк. По версии следствия, за убийством стоят украинские спецслужбы.