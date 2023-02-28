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Опубликованы свидетельства о службе убийцы Дарьи Дугиной Вовк в Нацгвардии Украины

Марина Крижановская
10:39 28.02.2023
Также приводится информация о смене фамилии с Шабан на Вовк и о ее послужном списке.
Опубликованы свидетельства о службе убийцы Дарьи Дугиной Вовк в Нацгвардии Украины
© Фото: ФСБ РФ, РИА Новости
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Среди опубликованных русскими хакерами материалов о националистическом полке «Азов»* (террористическая организация, запрещенная в РФ) значится и информация о прохождении военной службы Натальи Вовк. Напомним, она обвиняется в совершении убийства российского политолога Дарьи Дугиной в августе 2022 года.

Немногим ранее хакеры из группировки RaHDit («Злые русские хакеры») опубликовали данные кадровой службы «Азова»*. Среди них РИА Новости обнаружило справку, подписанную полковником Александром Крячко 12-й бригады Нацгвардии Украины (в/ч 3057), которая гласит, что Наталья Вовк (Шабан) служила в данной бригаде. В эту бригаду, как отмечается, входил и полк «Азов»*.

Вместе с тем в справке сообщается, что «солдат Вовк Наталья Павловна» участвовала в обеспечении нацбезопасности и обороны Украины, «находясь непосредственно в районах и в период осуществления обозначенных мероприятий: г. Мариуполь Донецкой области».

Также приложен документ, свидетельствующий о смене ее фамилии с Шабан на Вовк. В нем она обозначена как «солдат Шабан Наталья Павловна - стрелок 2-го отделения 2-го патрульного взвода 1-й патрульной роты стрелкового батальона (по конвоированию, экстрадиции, охране подсудимых и охране общественного порядка)».

* «Азов» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.

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