Политолог Дюрре заявил, что Запад вмешивается в выборы президента Турции

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Запад вмешивается в выборы турецкого президента. Это ярко показал инцидент с американским послом Джеффри Флейком, который сначала отказал партии Реджепа Тайипа Эрдогана прийти на традиционный ужин, связанный с Рамаданом, но уже на следующий день пришел на встречу с единым оппозиционным кандидатом Кемалем Кылычдароглу. Об этом на «Звезде» в эфире программы «Сегодня утром» заявил доцент кафедры зарубежного регионоведения МГЛУ, политолог Икбаль Дюрре.

По его словам, о данном инциденте стало известно, когда делегация Реджепа Тайипа Эрдогана безуспешно вернулась из поездки в США. Там она пыталась договориться о более выгодном сотрудничестве, но ничего не вышло.

Напомним, ранее президент Турции заявил, что его двери закрыты для американского посла. Дипломат, по его словам, «должен знать свое место». А глава МВД Турции Сулейман Сойлу сказал, что США ненавидит весь мир.

Выборы президента Турции состоятся 14 мая. Главным конкурентом Эрдогана станет лидер главной оппозиционной партии - Народно-республиканской партии - Кемаль Кылычдароглу.