Глава турецкого МВД заявил, что весь мир ненавидит США

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Весь мир ненавидит Соединенные Штаты. Об этом сказал в ходе встречи с молодежью в Стамбуле заявил турецкий министр внутренних дел Сулейман Сойлу. По его словам, Америка продолжает терять доверие.

Также чиновник отметил, что Европа является лишь пешкой США в Африке, пишет газета Aydınlık. Все африканские страны, со слов Сулеймана Сойлу, ненавидят государства, которые их эксплуатируют.

Кроме того, глава МВД Турции призвал не преувеличивать роль Европы. Он считает, что такого понятия, как Европа, не существует.

«Есть Америка. Европа — поезд в колонне Америки. В ней нет ничего особенного», - сказал Сулейман Сойлу.

Напомним, ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его двери закрыты для американского посла Джеффри Флейка, который провел переговоры с единым кандидатом от оппозиции на предстоящих выборах главы государства Кемалем Кылычдароглу. Он также отметил, что дипломат «должен знать свое место».

Выборы президента должны состояться 14 мая. Главным конкурентом Эрдогана станет лидер главной оппозиционной партии Турции - Народно-Республиканской партии Кемаль Кылычдароглу.