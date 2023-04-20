Песков назвал недопущение Украины в НАТО одной из целей СВО

Сегодня стало известно, что генсек НАТО Йенс Столтенберг прибыл в Киев.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле нет оценки перспектив вступления Украины в Североатлантический альянс.

Ранее стало известно, что генсек НАТО Йенс Столтенберг прибыл в Киев. В украинской столице его заметили журналисты.

Кроме того, он ответил на вопрос журналистов, является ли недопущение членства Украины в этом военно-политическом блоке по-прежнему одной из целей спецоперации.

«Безусловно, потому что в противном случае это будет представлять собой серьезную существенную опасность для нашей страны», - сказал он.

Ранее член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в разговоре со «Звездой» предположил, что Столтенберг мог приехать в Киев с целью обсудить пассивное включение Украины в альянс.