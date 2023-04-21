Законы об интеграции новых регионов в судебную систему РФ вступили в силу

© Фото: kremlin.ru

Законы об интеграции Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в судебную систему РФ вступили в силу 20 и 21 апреля. В ДНР и ЛНР создаются верховный и арбитражный суды республик, а в Запорожской и Херсонской областях - областные суды и арбитражные суды областей.

В новых регионах будут созданы также гарнизонные военные, межрайонные, районные и городские суды.

Законы определяют порядок передачи образуемым судам дел и жалоб, принятых к производству, но еще не рассмотренных судами. День, когда вновь созданные суды начнут действовать, назначит Пленум Верховного Суда РФ.

Предусмотрен отбор кандидатов в первоначальные составы федеральных судов общей юрисдикции и арбитражного суда. Его будет проводить на конкурсной основе Высшая квалификационная коллегия судей. Претенденты, согласно новым нормам, должны отвечать требованиям закона «О статусе судей в РФ».

Кандидатов отберут из числа граждан РФ, а также тех судей, которые замещали соответствующие должности в регионе на момент присоединения к РФ, но при этом кандидат должен иметь гражданство России и соответствовать должностным требованиям.

Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. В ДНР за вхождение в состав России высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. После этого 30 сентября в Кремле были подписаны договоры о принятии в состав РФ новых территорий.

В ноябре 2022 года Владимир Путин потребовал организовать интеграцию новых регионов в судебную систему РФ в максимально сжатые сроки. Соответствующие законы глава государства подписал в апреле.