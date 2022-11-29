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Путин потребовал интеграции новых регионов в судебную систему РФ в максимально сжатые сроки

Андрей Аркадьев
13:52 29.11.2022
Верховному суду совместно с другими органами судейского сообщества предстоит большая работа по формированию новых составов судов, отметил президент.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Президент РФ Владимир Путин потребовал интеграции новых регионов в судебную систему РФ в максимально сжатые сроки.

«На этих территориях предполагается создание федеральных судов. Верховному суду совместно с другими органам судейского сообщества предстоит большая работа по формированию новых составов судов, их скорейшей интеграции в российскую судебную систему», - сказал глава государства, выступая на Всероссийском съезде судей.

Президент добавил, что сегодняшние проблемы не могут быть оправданием поверхностного подхода в судах.

Напомним, 27 сентября власти Донецкой и Луганской республик, а также подконтрольных российским силам Херсонской и Запорожской областей провели референдумы о присоединении к России.

Уже 30 сентября в Георгиевском зале Кремля прошла церемония подписания договоров о принятии в состав РФ новых территорий. Подписи под документами поставили президент РФ Владимир Путин и главы субъектов Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо.

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