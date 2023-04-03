Путин подписал законы об интеграции новых регионов в судебную систему России

В ДНР и ЛНР создаются верховный и арбитражный суды республик, а в Запорожской и Херсонской областях - областные суды и арбитражные суды областей.

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Президент Владимир Путин подписал законы об интеграции новых российских субъектов в судебную систему РФ. В документах, выложенных на официальном интернет-портале правовой информации, речь идет о пакете из восьми законов о создании судов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

Первый блок законов предусматривает создание верховного и арбитражного судов в ДНР и ЛНР, а также областных и арбитражных судов в Херсонской и Запорожской областях. Кроме того, на территории новых регионов страны появятся гарнизонные военные, межрайонные, районные и городские суды.

Также предусмотрен отбор кандидатов в первоначальные составы федеральных судов общей юрисдикции и арбитражного суда. Его будет осуществлять на конкурсной основе Высшая квалификационная коллегия судей РФ.

Напомним, 27 сентября на территории Донецкой и Луганской республик, а также подконтрольных российским силам Херсонской и Запорожской областей прошли референдумы о присоединении к России. Уже 30 сентября в Кремле были подписаны договоры о принятии в состав РФ новых территорий. Подписи под документами поставили президент РФ Владимир Путин и главы субъектов Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо.