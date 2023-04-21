Воздушная тревога объявлена почти по всей территории Украины

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Воздушная тревога объявлена на территории Украины, за исключением Винницкой, Днепропетровской и Одесской областей. Об этом свидетельствует данные онлайн-карты воздушных тревог на 00.26 мск.

На карте также отмечено, что в Херсонской области произошли взрывы.

Ранее в Киевской области объявили воздушную тревогу «из-за падения спутника NASA». В космическом агентстве позже опровергли информацию о том, что спутник, готовившийся к спуску на Землю, упал на территории Украины.