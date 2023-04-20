В NASA заявили, что «упавший в Киеве» спутник остается на орбите

В космическом агентстве пояснили, что вхождение аппарата в атмосферу Земли ожидается в 3.50 по московскому времени.

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Американский спутник RHESSI, который должен упасть на Землю 20 апреля, все еще находится на орбите, сообщения о его падении в Киеве неверны. Об этом РИА Новости сообщили в NASA.

Ранее киевские власти объяснили яркую вспышку над городом падением спутника NASA, а воздушную тревогу в городе - предупреждением человеческих жертв от обломков.

«В настоящее время [спутник. - Прим.ред.] остается на орбите», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному вопросу NASA взаимодействует с Пентагоном. В атмосферу Земли, как ожидается, аппарат войдет около 20.50 по восточному времени 19 апреля (03.50 мск 20 апреля). В NASA добавили, что риск нанесения кому-либо на Земле вреда низок.