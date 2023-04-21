«Быстрый внеплановый демонтаж»: почему ракета-гигант Маска взорвалась после старта

Сверхтяжелая ракета Starship, запущенная с космодрома в Техасе, загорелась на глазах у миллионов зрителей. Но владелец SpaceX полон оптимизма.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: SpaceX, Twitter

Крупнейшая в истории ракета с кораблем для полетов на Луну и Марс от SpaceX взорвалась и упала на глазах более чем миллиона зрителей. Примерно через минуту после пуска она начала заваливаться и вращаться, сбившись с курса. А когда набрала высоту около 40 километров и должна была сбросить первую ступень, закружилась и вспыхнула.

В зарубежной прессе пишут, что из ее 33 двигателей пять вышли из строя. Это косвенно могло стать причиной взрыва.

В момент ЧП ведущий трансляции отшутился, понимая, что от него ждут хоть каких-то объяснений.

«Это так называемый быстрый внеплановый демонтаж», - сказал инженер-аэронавт, комментатор SpaceX Джон Инспрукер.

Отшучиваться пришлось и Илону Маску. Судя по реакции в Центре управления полетами, его происходящее не расстроило. Владелец компании SpaceX, грезящий межпланетными полетами на своих Starship, улыбался. А после обратился к своей команде в соцсетях:

«Поздравляю команду SpaceX с захватывающим тестовым запуском ракеты! Мы узнали много нового. Следующий тестовый запуск - через несколько месяцев», - написал он.

Полет комических детищ Маска должен был стать важной вехой в истории достижений не только миллиардера, но и всего человечества. Понимая, что амбициозный проект теперь будет обсуждать весь мир, на защиту Маска встала его мама.

«Я все так же довольна. После того как первый запуск был отложен, после первой неудачи, все, что нам оставалось, - это продолжать работать. Инженеры кажутся оптимистично настроенными. И это важно», - сказала Мэй Маск.

В понедельник из-за проблем с герметизацией топливного бака запуск ракеты-носителя отменили всего за несколько секунд до старта. А новый анонсировали только этой ночью. Разработчикам поставили цель: совершить неполный виток вокруг Земли в атмосфере на высоте 230 км с полной нагрузкой, а потом вернуться на поверхность земли в районе Гавайских островов.

Сам Маск заявлял, что если ракета не взорвется еще на стартовом столе, то это уже будет успехом. Он объяснил этот пессимистичный настрой так: речь идет о ракете-гиганте невероятной мощности. Сам старт тяжелейшей ракеты в истории - это уже большая удача.

«Строить ракеты вот такие огромные, как строит Маск, до сегодняшнего дня необходимости не было. Те грузы, которые выводились на околоземную орбиту или к другим планетам - я имею в виду ту же американскую лунную программу «Аполлон» - они не требовали таких мощных ракет. Сейчас потребности появились», - говорит историк космонавтики Александр Железняков.

По задумке Маска конструкция должна стать многоразовой и выполнять по несколько полетов на орбиту с людьми и грузами. А в последующем - выполнять полеты на Луну и Марс с экипажем. Однако, по мнению сотрудников Института космических исследований РАН, осуществить лунную миссию разработкам Маска пока не под силу.

«У Маска принята такая трудная схема. Сказать, что эта схема может в процессе улучшиться, - вряд ли. И она содержит много рискованных составляющих. Те программы, которые предлагали другие участники «марсианской гонки», - выглядят чуть проще», - говорит ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

Ракеты, разработанные компанией Маска, давно преследуют неудачи. Уже по меньшей мере семь различных испытаний Starship завершились взрывом корабля или ускорителя. Но этот пуск явно оказался успешней. Блок первой ступени сверхтяжелой ракеты был нагружен рекордно большими запасами топлива. И было бы гораздо хуже, взорвись он на стартовом столе.

Starship - самая большая и мощная ракета из когда-либо созданных. Вместе с ускорителем Super Heavy она достигает длины в 120 метров. На какую дату Маск запланирует следующие запуски - пока неизвестно.