В «Азовстали» националисты пытали людей на электрическом стуле

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Украинские националисты на металлургическом комбинате «Азовсталь» пытали мирных жителей на электрическом стуле. Шокирующие подробности стали известны во время разминирования территории завода.

Пыточную нашли в одном из подвалов. Своих жертв боевики сажали на стул, подключали к ним клеммы и надевали на них противогаз с заглушенной фильтрующей коробкой, чтобы перекрыть кислород.

Страшные находки показали корреспонденту «Звезды» российские саперы. Они продолжают разминирование территории комбината.

Напомним, весной прошлого года за «Азовсталь» развернулись ожесточенные бои с боевиками украинских нацбатов. Радикалы скрывались на комбинате, прикрываясь мирными жителями. 20 мая, осознав бессмысленность сопротивления, националисты сдались российским войскам. По данным Минобороны РФ, из своих укрытий вышли и разоружились более 2,4 тысячи боевиков, которые около месяца просидели в катакомбах.

После этого начались расследования зверств над мирными жителями. Один из националистов подтвердил, что вместе с подельниками расстреливал гражданских, которые были «живым щитом». Тех, кто пытался покинуть предприятие, отлавливали и убивали, заявил боевик.