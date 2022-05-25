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Гарь, грязь и брошенные вещи: как выглядит бывший бункер националистов в «Азовстали»

Владислав Кустов
Алиса Краузе
03:37 25.05.2022
Съемочная группа «Звезды» побывала в одном из бункеров, в котором скрывались украинские националисты в свои последние дни в «Азовстали».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Завод «Азовсталь» - последнее прибежище нацистов из Азова*. Вокруг одна разрушения - результат работы артиллерии и авиации. Именно в этом ангаре находится вход в один из бункеров, где все это время жили азовцы*. 

Полуторакилометровый ангар. Один из десятков на территории комбината. Здесь азовцы* и бойцы ВСУ могли только скрыться из видимости от российской и донецкой разведки. 

Мимо толстых листов железа - продукции комбината, которую так и не успели вывезти - Игорь с позывным «Маус» ведет съемочную группу «Звезды» ко входу в бункер. Нужно спуститься по лестнице на четыре этажа вниз. 

«Они себя здесь чувствовали очень хорошо», - говорит военный, объясняя, что на такой глубине авиация позиции националистов не пробивала.

В воздухе висит запах гари. На полу сожженные вещи, которые боевики уничтожили перед выходом. Рядом остатки еды, еще лежащие на сковородке, рабочий аккумуляторный фонарик и противогаз. Похоже, националисты готовились ко всему.

Поблизости находится спальное место. Лежат походные коврики и груды одежды работников «Азовстали». Мы не раз слышали, как азовцы* переодевались в их форму, чтобы выйти отсюда вместе с мирными.

Воздух вниз поступает по специальным вентиляционным трубам и проходит фильтрацию. Такую систему создали еще в советские времена. Подземелья «Азовстали» были задуманы, как убежище на случай ядерной войны. Даже двери здесь похожи на шлюзы подводной лодки. Неясно одно, где запасы еды и воды, которыми жили все это время бойцы ВСУ, азовцы* и мирные жители. Ответ находится в соседнем бункере. 

Повсюду стоят генераторы и пустые бочки с топливом рядом. Похоже в последние дни здесь было темно. На каждой кровати фонарик. Возможно, где-то здесь записывали свои обращения к Папе Римскому с просьбой вызволить их командиры Азова* и морской пехоты.

Территория комбината - 11 квадратных километров. До того, как азовцы* превратили его в крепость, здесь трудилось более 10 тысяч человек. Часть из них и стала заложниками националистов.

Пока журналисты находились на «Азовстали», была обнаружена еще одна лежка националистов в больнице неподалеку. Там нашли серьезное взрывное устройство. 

В здание сразу же направили саперов. На стене был провод, ведущий в процедурную с гамма-терапевтической установкой, которую используют для лечения онкологии. В аппарате содержится радиоактивное вещество кобальт-60, а под установкой целое ведро тротила. Страшно представить, что бы случилось, задержись саперы на десять минут. 

«Это был бы кошмар. Радиационная авария», - заметила главврач медучреждения Анна.

Женщина только сейчас смогла начать процесс по восстановлению больницы. Здание полностью обследовали саперы. Теперь этот объект возьмут под охрану. В городе могут оставаться диверсионные группы, которые явно попробуют отомстить за плененный Азов*. 

*«Азов» - организация, против членов которой в РФ возбуждены уголовные дела

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