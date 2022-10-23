Расстрел мирных на «Азовстали»: боевики «Азова»* рассказали о страшных преступлениях

Украинские националисты подтвердили, что расстреливали гражданских и использовали их, чтобы прикрываться мирными жителями от авиаударов.

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Пленные боевики националистического батальона «Азов»*, которые удерживали в заложниках мирных жителей на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, подтвердили РИА Новости, что расстреливали гражданских и использовали их в качестве «живого щита», чтобы прикрываться ими от авиаударов.

«Гражданские боялись выйти с "Азовстали", и чтобы нас полностью не уничтожили российские военные, мы прикрывались мирными», - сказал сержант полка «Азов»* Михаил Швец.

Он также рассказал, что украинские националисты загоняли местных жителей на территорию предприятия, чтобы их (боевиков) меньше бомбили.

Другой украинский военнопленный старший сержант Виталий Катранич заявил, что боевики нацбатальона прикрывались гражданскими, чтобы меньше бомбили, а также расстреливали мирное население.

«Кто хотел выйти (из "Азовстали"), мы их расстреливали», - сказал он.

По его словам, при нем расстреляли одного мужчину, который хотел выйти.

«Там в бункере восемь человек старше 30 лет. Из "Азова"* сказал: мужчину расстрелять», - заявил Катранич.

Ранее замначальника командного пункта 56-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины подполковник Валентин Алтухов рассказал, что командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ полковник Владимир Баранюк отдавал приказ танкистам вести огонь по домам мирных жителей. Сержант националистического полка «Азов»* Михаил Швец, который находится в заключении, подтвердил информацию об обстрелах жилых домов.

* «Азов» - украинская экстремистская организация, запрещенная на территории РФ.