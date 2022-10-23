В стране и мире В стране и мире Материалы Следствия ТЕГИ

Расстрел мирных на «Азовстали»: боевики «Азова»* рассказали о страшных преступлениях

Максим Крюков
08:58 23.10.2022
Украинские националисты подтвердили, что расстреливали гражданских и использовали их, чтобы прикрываться мирными жителями от авиаударов.
Расстрел мирных на «Азовстали»: боевики «Азова»* рассказали о страшных преступлениях
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Пленные боевики националистического батальона «Азов»*, которые удерживали в заложниках мирных жителей на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, подтвердили РИА Новости, что расстреливали гражданских и использовали их в качестве «живого щита», чтобы прикрываться ими от авиаударов.

«Гражданские боялись выйти с "Азовстали", и чтобы нас полностью не уничтожили российские военные, мы прикрывались мирными», - сказал сержант полка «Азов»* Михаил Швец.

Он также рассказал, что украинские националисты загоняли местных жителей на территорию предприятия, чтобы их (боевиков) меньше бомбили.

Другой украинский военнопленный старший сержант Виталий Катранич заявил, что боевики нацбатальона прикрывались гражданскими, чтобы меньше бомбили, а также расстреливали мирное население.

«Кто хотел выйти (из "Азовстали"), мы их расстреливали», - сказал он.

По его словам, при нем расстреляли одного мужчину, который хотел выйти.

«Там в бункере восемь человек старше 30 лет. Из "Азова"* сказал: мужчину расстрелять», - заявил Катранич.

Ранее замначальника командного пункта 56-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины подполковник Валентин Алтухов рассказал, что командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ полковник Владимир Баранюк отдавал приказ танкистам вести огонь по домам мирных жителей. Сержант националистического полка «Азов»* Михаил Швец, который находится в заключении, подтвердил информацию об обстрелах жилых домов.

* «Азов» - украинская экстремистская организация, запрещенная на территории РФ.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
09:29 В стране и мире
Поврежден гражданский объект: ВСУ снова обстреляли Энергодар
08:47 В стране и мире
Мантуров заявил, что Россия может продлить эксплуатацию МКС до 2028 года
08:29 В стране и мире
Найдены обломки самолета, на котором летел немецкий миллиардер Шаллер
07:23 В стране и мире
Трамп намекнул на возможное участие в выборах президента в 2024 году
06:50 В стране и мире
Украинские власти заявили, что без денег от ЕС украинцы останутся без пенсий и зарплат
Популярное
Видео
Путин опробовал в деле винтовку СВД на полигоне в Рязанской области
Видео
Суровикин: российская группировка наращивает состав по всей линии боевого соприкосновения
Видео
«Красавицы»: Путину подарили фотоальбом с женами участников СВО из Самары
Видео
В Минобороны России сообщили об уничтожении станции космической связи Украины под Одессой
Собянин объявил о завершении частичной мобилизации в Москве
Пожилая немка оказалась преступным боссом, собиравшимся свергнуть правительство
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.