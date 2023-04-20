Корвет «Алдар Цыденжапов» уничтожил береговые укрепления «врага» в Японском море

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В ходе третьей фазы проверки сил и средств Тихоокеанского флота корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» успешно поразил береговые цели условного противника. Артиллерийские стрельбы были проведены в Японском море.

Экипаж корвета успешно поразил цели из 100-миллиметровой корабельной артиллерийской установки А-190.

«Большинство личного состава служит с закладки корабля, с его приемки. Все навыки уже отработаны на отлично», - говорит командир ракетно-артиллерийской боевой части корвета.

Напомним, недавно министр обороны Сергей Шойгу объявил внезапную проверку ТОФ, силы которого были подняты по тревоге и приведены в высшую степень готовности. Мероприятия проводятся по решению Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами России Владимир Путин.

Ранее президент отметил высокий уровень, на котором прошел первый этап проверки. Глава государства заявил, что такие мероприятия нужно подготовить и на других флотах.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.