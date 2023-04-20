Армия Армия Внезапная проверка ТОФ ТЕГИ

Мастерство, надежность, боевая мощь: как проходит активная фаза внезапной проверки ТОФ

Константин Исаев
Дмитрий Трунов
06:00 20.04.2023
По предварительным оценкам, техника и личный состав справились с задачами.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Министерство обороны РФ
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Тихоокеанский флот - это не только крейсер «Варяг» и большие противолодочные корабли, но и малые, как корвет «Громкий». Он проходит под мостом, соединяющим материк и остров Русский, и этот корабль моложе этого моста. Ему всего 4 года, но несмотря на возраст, он очень серьезно вооружен. Главное ракетное вооружение - это ракеты «Калибр».

Правда, на этот раз не предполагалось использование именно «Калибров». Зато в дело вступила артиллерия.

Параллельно с учениями корветов уже именно ракетные стрельбы идут в другом районе Охотского моря. Начинают малые ракетные катера. В дело вступает противокорабельная ракета «Москит».

В небе выполняет задачи ударно-транспортный вертолет корабельного базирования КА-29. Экипаж прикрывает с воздуха корабельную группу и по приказу наносит удар комплексом неуправляемых авиационных ракет.

Внезапная проверка Тихоокеанского флота практически завершена. Хотя корабли, самолеты, вертолеты, а также морская пехота и ракетчики на материке и островах, конечно, все еще в полной боевой готовности и продолжают выполнять поставленные задачи.

«Сейчас мы как раз находимся в активной фазе [учений]. Самая новейшая техника, новейшие корабли, подводные лодки, самолеты - показали свою высокую надежность. А личный состав показывает профессиональное мастерство. Поэтому, я считаю, говорить еще о каких-то результатах рано», - говорит главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов.

Но уже сейчас наступает время для сбора и подробнейшего анализа всего, что происходило на самых восточных рубежах России. Предварительный разбор самых масштабных, и главное - внезапных учений Тихоокеанского флота за многие десятилетия ведется с самого первого дня. Каждый шаг всех участников от самых больших кораблей и подлодок до малого подразделения морской пехоты будет максимально тщательно проанализирован.

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