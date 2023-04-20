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WSJ: администрация США ведет расследование в отношении сына Байдена «ненадлежащим образом»

Анна Касаткина
04:48 20.04.2023
Издание получило в распоряжение письмо адвоката сотрудника администрации, который заявил о предвзятости расследования.
WSJ: администрация США ведет расследование в отношении сына Байдена «ненадлежащим образом»
© Фото: Liu Jie, XinHua, GlobalLokPress
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Сотрудник налоговой службы США утверждает, что американская администрация «ненадлежащим образом» ведет расследование в отношении сына президента страны Джо Байдена Хантера. Об этом сообщает газета Wall Street Journal.

В распоряжении издания оказалось письмо, которое адвокат упомянутого служащего направил в конгресс во вторник. В нем сообщается, что «преференциальное отношение и политика ненадлежащим образом влияют» на решения и протоколы, которые бы были приняты в случае, если бы у субъекта расследования не было бы политических связей.

Белый дом переадресовал корреспондента WSJ за комментариями в Минюст и налоговую службу. В министерстве юстиции и прокуратуре штата Делавэр, которая ведет расследование, комментировать ситуацию отказались. Сам представитель налоговой, сообщивший о нарушениях, и пресс-секретарь Хантера Байдена на запросы пока не ответили.

В октябре 2020 года газета New York Post опубликовала ряд материалов, основанных на переписке с якобы ноутбука Хантера Байдена, который он оставил в одной из ремонтных мастерских в Делавэре. Копию жесткого диска ноутбука получил Руди Джулиани, бывший мэр Нью-Йорка и личный адвокат тогда президента США Дональда Трампа. Позже ноутбук изъяла ФБР. На основании данных и переписок, обнаруженных на личном устройстве сына Байдена, его заподозрили в ряде преступлений, начиная от коррупции и участия в создании биолабораторий на Украине и заканчивая вовлеченностью в наркотрафик и торговлю людьми.

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