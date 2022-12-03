Журналист с помощью Маска узнал, как Twitter скрывал историю с ноутбуком сына Байдена

Ранее американский бизнесмен уже обещал, что документы, которые прольют свет на то, какую роль соцсеть играла в скандале с ноутбуком Байдена, будут опубликованы.

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Американский предприниматель, владелец Twitter Илон Маск разместил в своем профиле ссылку на внутренние документы социальной сети, которые обнародовал журналист Мэтт Тэйбби. В посте миллиардер написал слово «приступим».

В публикации, в том числе, присутствует информация об истории с ноутбуком сына американского президента Джо Байдена. По словам Маска, часть фактов прошли двойной фактчекинг перед тем, как были обнародованы.

Ранее американский бизнесмен уже обещал, что документы, которые прольют свет на то, какую роль соцсеть играла в скандале с ноутбуком Байдена, будут опубликованы.

Мэтт Тэйбби с помощью Маска получил доступ к внутренним документам соцсети, и теперь выложил серию твиттов о том, как на самом деле действовала соцсеть.

«Twitter приняла чрезвычайные меры, чтобы скрыть эту историю, удалив ссылки и разместив предупреждения о том, что (информация - Прим. ред.) может быть "небезопасной". Они даже заблокировали прямую передачу через сообщения, а такой инструмент предназначен лишь для исключительных случаев, например в отношении детской порнографии», - утверждает журналист.

Со слов Таибби, Twitter удовлетворял запросы о проверке контента на платформе как со стороны штаба Байдена, так и со стороны экс-президента Дональда Трампа.