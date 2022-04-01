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Ключевые фигуры: в Минобороны РФ рассказали, кто стоит за разработкой биооружия на Украине

Алексей Дегтярев
алиса краузова
02:02 01.04.2022
В Министерстве обороны РФ назвали лиц, имеющих отношение к созданию опасных биолабораторий на Украине.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: pixabay.com
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Переписка сына действующего президента США демонстрируется в Министерстве обороны впервые. Начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов представляет подтверждения того, что Хантер Байден сыграл важную роль в создании американских биолабораторий на территории Украины. Деньги на создание компонентов биологического оружия шли через компании Black and Veatch и Metabiota.

«Компания Metabiota известна своими разработками по прогнозированию вспышек инфекционных заболеваний. Кроме того, она привлекалась Пентагоном к моделированию эпидситуации на постсоветском пространстве. На территории Украины Metabiota была представлена Мери Гуттиери - вице-президентом компании и доверенным лицом Хантера Байдена, что подтверждается материалами их переписки», - обозначил Кириллов.

Кроме Хантера Байдена и Мери Гуттиери в Минобороны были названы и имена и других людей, принимавших участие в создании компонентов биологического оружия на территории Украины.

«Одной из ключевых фигур является Роберт Поуп - на тот момент сотрудник DTRA и директор "Программы по совместному снижению угрозы", целью которой являлось втягивание государств постсоветского пространства в военно-биологическую деятельность. Он же - автор идеи создания в Киевском округе Центрального депозитария особо опасных микроорганизмов», - сообщили в Минобороны.

Микроорганизмы вывезли с территории Украины в феврале 2022 года военно-транспортным самолетом через Одессу.

Продолжение смотрите в сюжете Алексея Дегтярева на телеканале «Звезда».

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