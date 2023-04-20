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Стратегические американские БПЛА Global Hawk США перестали летать над Черным морем

Дмитрий Трунов
04:11 20.04.2023
По данным источников, после крушения дрона Reaper американское командование сочло продолжение полетов в этом районе нецелесообразным.
Стратегические американские БПЛА Global Hawk США перестали летать над Черным морем
© Фото: Sra Tyler Woodward, ZUMAPRESS.com, GlobalLookPress
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Стратегические беспилотники Global Hawk США больше не летают над Черным морем после инцидента с дроном Reaper. Об этом сообщает РИА Новости

Последний полет американского над акваторией Черного моря напротив берегов Крыма зафиксирован 21 марта. С начала спецоперации разведывательные беспилотники США взлетали с Сицилии и совершали в этом районе в среднем восемь-десять полетов в месяц.

В период с 21 марта по 20 апреля американские дроны только трижды поднялись в воздух с авиабазы на Сицилии, но действовали в границах воздушного пространства Румынии. Это не позволяло Global Hawk использовать РЛС для разведки в Крыму из-за слишком большого расстояния до полуострова.

По данным собеседника агентства, американское командование сочло дальнейшие полеты в этом районе нецелесообразными из-за опасений потерять дорогостоящий и оборудованный самой передовой техникой дрон.

Министерство обороны России 14 марта сообщило о крушении американского беспилотного летательного аппарата MQ-9 Reaper в Черном море. Воздушный объект летел с отключенным транспондером и вошел в закрытую российскими вооруженными силами зону. Согласно сообщению военного ведомства РФ, российские истребители бортовое вооружение не применяли, с американским БПЛА в контакт не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования.

Позже сообщалось, что США возобновили полеты БПЛА над Черным морем после крушения MQ-9 Reaper. Как оказалось, после этого состоялось всего два таких полета.

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