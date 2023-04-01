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Назвали имя первого осужденного по делу об убийстве оператора на съемках «Ржавчины»

Анастасия Бобылева
00:07 01.04.2023
Его приговорили к шести месяцам условного заключения.
Назвали имя первого осужденного по делу об убийстве оператора на съемках «Ржавчины»
© Фото: Santa Fe County Sheriffs Office Keystone Press Agency Globallookpress
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Помощника режиссера Дэвида Холлса приговорили к шести месяцам условного заключения за инцидент на съемках сериала «Ржавчина» в октябре 2021 года, когда на съемочной площадке от выстрела погибла оператор Галина Хатчинс. Об этом сообщает издание Variety.

Холлс стал первым осужденным по этому делу, также прокуратура планирует предъявить обвинения в непредумышленном убийстве актеру Алеку Болдуину и оружейному мастеру фильма Ханне Гутьеррес Рид.

По словам Гутьеррес Рид, она отдала пистолет Холлсу и ушла раньше, чем на площадку прибыл Болдуин. Сам актер же сказал, что Холлс передал ему оружие и назвал его «холодным пистолетом», то есть  пистолетом без холостых патронов.

Эти показания отрицает сам помощник режиссера. Он заявил под присягой, что не передавал Болдуину оружие и не произносил слов «холодные пистолет». В то же время Дэвид Холлс признал, что ему стоило проверить каждый патрон, но он этого не сделал.

«Ему нужно было проверить и убедиться, что патроны в пистолете действительно были муляжами», - заявила прокурор Кари Моррисси.

Ранее против Алека Болдуина подали новый иск, связанный с убийством Галины Хатчинс на съемках «Ржавчины». Истцами стали трое бывших членов съемочной группы, которые, по их собственным словам, являются свидетелями убийства. Сам актер, однако, свою вину не признает.

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