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Сменить гражданку на китель и берцы: как проходит отправка призывников в воинские части

Екатерина Радомская
21:10 20.04.2023
По столице в весенний призыв планируется отправить в пункты дислокации более 6 тысяч человек, из Петербурга - 3 тысячи военнослужащих по призыву.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Первые призывники отправились из российских регионов и Москвы в воинские части. Всего в весеннюю кампанию на срочную службу призовут 147 000 человек. Все срочники прошли медицинские комиссии и в обязательном порядке сделали тесты на коронавирус. Служить предстоит год.

Армейская стрижка и кепка. Сутки на сборном пункте, чтобы освоиться. Еще только ждут отправки в часть, но в армии уже нравится, а особенно за обедом. Шутки -шутками, а дорога некоторым предстоит долгая - кто-то сегодня, например, из столицы отправится в Южный военный округ, кто-то - в Западный. Главное понимать, зачем ты пришел в армию и что можешь дать Родине.

«По собственному желанию отчислился из вуза и пошел в армию. Тяжелые времена рождают сильных людей. Волнения мало, есть уверенность, уже готов к этому и все предвкушаю. В физическом плане, в плане дисциплины, в плане силы воли», - поделился Святослав Габайдулин

«Дело не в том, куда берут. Дело в том, что мы сами для них подбираем эти места, это зависит от тех специальностей, которые у ребят есть. Чаще всего мы комплектуем москвичами Сухопутные войска, также ребята уходят на Флот, в Воздушно-космические силы. Есть соответствующий указ президента, распоряжение Министра обороны, который держит это на особом контроле. Никто из призывников в специальной военной операции не участвует», - заявил военный комиссар Москвы Максим Локтев.

Только по Москве в весенний призыв планируется отправить в пункты дислокации более шести тысяч человек. Из Санкт-Петербурга военные комиссариаты планируют отправить три тысячи военнослужащих по призыву. Но до поездки надо оформить документы, получить зарплатную карту, и, конечно же, убедиться в крепком здоровье - помимо медкомиссии, все срочники сдают тесты на COVID-19. Попрощавшись с гражданской одеждой, ребята, наконец, чувствуют себя армейцами.

«Один призывник получает головной убор-кепку, китель с длинным рукавом, куртку демисезонную, ремень поясной, ручной, офисные штаны», - сказал начальник склада Андрей Птицын.

Вещи, в которых приходит срочник, складывают в мешки и отправляют домой. Уже через год на порог родного дома ребята вернутся в форме.

Из сборных пунктов военнослужащие по призыву отправятся в учебные соединения и воинские части, где освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность. По прошествии минимум трех месяцев службы срочники в праве заключить контракт о прохождении военной службы.

Ранее военный комиссар российской столицы Максим Локтев заявил, что началась отправка граждан, направленных на срочную службу в ходе весенней призывной кампании, со сборных пунктов в войска. Более 6 000 москвичей призовут этой весной на срочную службу в армии. Как отметил военком, с учетом того, что здесь очень много федеральных учебных заведений, то москвичей охотно берут в научные роты и в спортивные роты.

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