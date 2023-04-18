«Нацизм опять поднимает голову»: боец Марченко рассказал, почему отправился в зону СВО

В зону спецоперации мужчина пошел по зову сердца, поскольку посчитал это своим долгом.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Сергей Викторович Марченко, военнослужащий в отставке, гвардии прапорщик, рассказал, что пошел в зону специальной военной операции, чтобы бороться с нацизмом и защищать Родину.

«Мужики, наши отцы, наши деды во время ВОВ стояли насмерть за нашу Родину, многие, даже дети, бежали на фронт, чтобы взять в руки оружие и бороться с нацизмом. Нацизм опять поднимает голову, но мы эту голову отрубим», - сказал Марченко.

Мужчина более 20 лет был на гражданке, однако, несмотря на то что не подходил по возрасту для службы в армии, посчитал своим долгом отправиться в зону спецоперации. Сергей призвал россиян явиться в военкомат и последовать его примеру - стать добровольцами.

«Сомнения все прочь, вставайте в наши ряды, берите в руки оружие, защищайте нашу Родину, Российскую Федерацию. Победа всегда будет за нами, пока не уничтожим нацистскую гидру, мы не успокоимся», - подчеркнул Марченко.

Ранее корреспондент «Звезды» Павел Кольцов в своем сюжете рассказал, как российские РСЗО «Торнадо-С» выжигают позиции украинских боевиков в зоне спецоперации.

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Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.