Российские призывники срочной службы отправились со сборных пунктов в войска

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Началась отправка граждан, направленных на срочную службу в ходе весенней призывной кампании, со сборных пунктов в войска. Более 6 000 москвичей призовут этой весной на срочную службу в армии, заявил военный комиссар российской столицы Максим Локтев.

«Из Москвы мы планируем призвать более 6 000 человек. Подходы по призыву на военную службу по сути не поменялись. С учетом того, что здесь очень много федеральных учебных заведений, то москвичей охотно берут в научные роты и в спортивные роты», - сказал Локтев.

Первая партия призывников сегодня отправилась из главного столичного сборного пункта к местам постоянной дислокации. Все прошли тестирование на COVID-19. Эти ребята будут служить в Московской области и Южном военном округе.

Как отметил Локтев, в весеннюю призывную кампанию 2023 года в Донецкую и Луганскую народные республики, а также Херсонскую и Запорожскую области призывников направлять не будут.

Ранее сообщалось, что более 2 000 демобилизованных студентов из ЛНР и ДНР пройдут реабилитацию по возвращении из зоны СВО.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.