В стране и мире Губернатор Красноярского края Усс подал в отставку Максим Крюков Александр Усс сообщил, что получил от президента Владимира Путина предложение продолжить работу на федеральном уровне. © Фото: Павел Бедняков, РИА Новости Читайте нас на: Губернатор Красноярского края Александр Усс объявил об уходе с должности главы региона в связи с предложением президента страны продолжить работу на федеральном уровне. «На днях у меня состоялась встреча с президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным. Я получил предложение продолжить работу на федеральном уровне. Но при этом заниматься и вопросами социально-экономического развития нашего края», - написал он в своем Telegram-канале. Глава региона выразил благодарность российскому лидеру за доверие и поддержку. «Уверен, что Красноярский край и в будущем сохранит статус одного из опорных регионов России», - добавил Усс. Ранее Александр Усс после возвращения в Россию сына Артема поблагодарил Владимира Путина. Он отметил, что путь сбежавшего из-под домашнего ареста в Италии Артема Усса в Россию был очень непростым. Экспертное мнение и аналитика