Губернатор Красноярского края Усс подал в отставку
Губернатор Красноярского края Александр Усс объявил об уходе с должности главы региона в связи с предложением президента страны продолжить работу на федеральном уровне.
«На днях у меня состоялась встреча с президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным. Я получил предложение продолжить работу на федеральном уровне. Но при этом заниматься и вопросами социально-экономического развития нашего края», - написал он в своем Telegram-канале.
Глава региона выразил благодарность российскому лидеру за доверие и поддержку.
«Уверен, что Красноярский край и в будущем сохранит статус одного из опорных регионов России», - добавил Усс.
Ранее Александр Усс после возвращения в Россию сына Артема поблагодарил Владимира Путина. Он отметил, что путь сбежавшего из-под домашнего ареста в Италии Артема Усса в Россию был очень непростым.