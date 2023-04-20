В стране и мире Путин предложил замминистра финансов Котюкову возглавить Красноярский край Максим Крюков Занимающий должность замглавы Министерства финансов РФ Михаил Котюков согласился на предложение главы государства. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Президент Владимир Путин предложил заместителю министра финансов Российской Федерации Михаилу Котюкову возглавить Красноярский край. «Максимально весь свой потенциал, который наработал, все возможности, которыми сегодня обладаю, буду применять для решения самых насущных, актуальных вопросов для жителей родного края», - сказал замминистра финансов, отвечая на вопрос главы государства о готовности возглавить регион. Михаил Котюков является уроженцем Красноярска. В 1999 году он окончил Красноярский государственный университет. С 2018 по 2020 год Котюков занимал должность министра науки и высшего образования Российской Федерации. Напомним, сегодня губернатор Красноярского края Александр Усс объявил об уходе с должности главы региона в связи с предложением президента страны продолжить работу на федеральном уровне. Усс выразил уверенность, что Красноярский край и в будущем сохранит статус одного из опорных регионов России. Экспертное мнение и аналитика