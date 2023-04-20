Небензя анонсировал встречу Лаврова и Гутерриша

Ранее глава МИД РФ заявил, что Россия поставляет продовольствие и удобрения на мировые рынки не благодаря, а вопреки инициативам ООН.

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник встретится с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Об этом заявил постоянный представитель России при организации Василий Небензя.

«Точно известно о том, что министр в понедельник будет встречаться с генеральным секретарем Гутерришем», - сказал Небензя в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее глава российской дипломатии Сергей Лавров заявил, что Россия самостоятельно находит пути поставок продовольствия и удобрений на международные рынки, но делает это не благодаря, а вопреки инициативе генерального секретаря. По словам Лаврова, на все запросы российской стороны представители ООН отвечают, что делают максимум возможного.