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Лавров: США объявили крестовый поход против России, ее интересов, культуры и традиций

Ян Брацкий
20:03 20.04.2023
Выбранный американскими властями в отношении России курс является безнадежным и всем необходимо это понимать, отметил глава МИД РФ Сергей Лавров.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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У Москвы и Вашингтона практически нет отношений, кроме контактов по необходимости, а сами американцы объявили крестовый поход против России. С таким заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам своего визита на Кубу.

«Все знают, все понимают, что американцы объявили крестовый поход против РФ, против ее законных интересов, против русской культуры, традиций. Избрав в качестве наконечника такого боевого киевский нацистский режим, накачивая его все новыми и новыми системами вооружений», - сказал Лавров.

Что касается сохранившихся контактов, то они на уровне деятельности посольств двух стран, уточнил глава внешнеполитического ведомства. Ну и также в связи с тем, что США злоупотребляют своим положением страны-хозяйки ООН, добавил Лавров.

Накануне заместитель главы российской дипломатии Александр Панкин заявил, что Лавров направил приглашения своим западным коллегам, в том числе госсекретарю США Энтони Блинкену, посетить заседания Совбеза ООН под российским председательством. Они намечены на 24-25 апреля.

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