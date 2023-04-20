Военкору Исаеву прислали сообщение с угрозами с неизвестного номера

Подозрительные посылки со статуэтками ранее пришли нескольким российским военкорам и политологам. В их числе - журналист «Звезды».

© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Военному корреспонденту «Звезды» Константину Исаеву прислали сообщение с угрозами с неизвестного номера после инцидента со статуэткой в пункте СДЭК. Журналисту написали, чтобы он «принимал эстафету».

Полчаса назад он попытался получить подозрительную посылку в пункте выдачи, который сегодня был оцеплен. Людей эвакуировали, так как предполагали, что внутри статуэтки может быть взрывчатка.

Специалисты проверили предмет, однако ничего опасного обнаружено не было. Впоследствии выяснилось, что правоохранители изъяли его.

О том, что некоторым российским военкорам и политологам пришли посылки с бюстами, напоминающими статуэтку, с помощью которой был убит Владлен Татарский, стало известно накануне, 19 апреля.