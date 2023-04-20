Военкор «Звезды» Исаев пришел за статуэткой в пункт выдачи СДЭК в Москве

Журналисту не удалось получить посылку, так как ее изъяла полиция.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Военный корреспондент «Звезды» Константин Исаев пришел за посылкой со статуэткой в пункт выдачи СДЭК в Москве.

Напомним, из-за этой посылки сегодня было опечатано отделение. Людей эвакуировали из здания. Впоследствии оказалось, что отправленный бюст не представляет опасности.

Журналисту не удалось получить коробку, так как ее изъяли правоохранители. Сотрудники ПВЗ рассказали Исаеву, что там находилась статуэтка, отправленная из Ульяновска.

Ранее журналист заявил, что, по его мнению, те, кто пытается давить на него такими посылками, являются «забавными товарищами».