Миллионы зрителей по всему миру увидели крушение Starship в прямом эфире

Крушение произошло на высоте 38 километров, ракета начала вращаться и падать, после чего взорвалась.

© Видео: SpaceX, Twitter © Фото: SpaceX, Twitter

Момент крушения крупнейшего в мире космического корабля Starship попал на видео. За трансляцией пуска следили миллионы зрителей. Отрыв носителя от стартового стола выглядел эффектно. Тридцать три двигателя Raptor легко подняли Starship на высоту 38 километров, где и произошло ЧП.

Предположительно, из-за проблем с отделением первой ступени корабль перешел в неконтролируемое вращение, после чего взорвался. Падение ракеты происходило в тишине, но в момент взрыва за кадром трансляции раздались крики. Дымящиеся обломки упали неподалеку от места старта.

Сам Илон Маск назвал взрыв корабля Starship захватывающим тестовым пуском и поздравил SpaceX. Владелец корпорации пообещал новый пуск через несколько месяцев и отметил, что ошибки многому научили его.