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Baza: сотруднице РАН пришла подозрительная посылка из Горловки ДНР

Анна Назайкина
16:15 20.04.2023
Женщина заявила, что знакомых в ДНР у нее нет и прислать оттуда ей что-то не могли.
Baza: сотруднице РАН пришла подозрительная посылка из Горловки ДНР
© Фото: Maksim Konstantinov, GlobalLookPress
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Полицейских и кинологов вызвали в Институт научной информации по общественным наукам РАН в связи со странной посылкой, которая пришла из Донецкой Народной Республики, передает Telegram-канал Baza.

Как утверждается, посылка пришла сегодня утром, ее отправили на имя сотрудницы института.

На посылке указано, что ее отправили из Института иностранных языков имени Крупской в Горловке. По словам женщины, она не ожидала, что ей что-то пришлют оттуда, так как знакомых в ДНР у нее нет.

Сотрудникам ИНИОН эта ситуация показалось подозрительной, поэтому было принято решение вызвать полицию. В настоящий момент осмотром коробки занимаются специалисты.

Ранее на севере Москвы оцепили пункт СДЭК. Оттуда были эвакуированы люди из-за обнаружения подозрительной посылки со статуэткой. Впоследствии оказалось, что посылка была адресована военкору «Звезды» Константину Исаеву.

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