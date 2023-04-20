Baza: сотруднице РАН пришла подозрительная посылка из Горловки ДНР

Женщина заявила, что знакомых в ДНР у нее нет и прислать оттуда ей что-то не могли.

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Полицейских и кинологов вызвали в Институт научной информации по общественным наукам РАН в связи со странной посылкой, которая пришла из Донецкой Народной Республики, передает Telegram-канал Baza.

Как утверждается, посылка пришла сегодня утром, ее отправили на имя сотрудницы института.

На посылке указано, что ее отправили из Института иностранных языков имени Крупской в Горловке. По словам женщины, она не ожидала, что ей что-то пришлют оттуда, так как знакомых в ДНР у нее нет.

Сотрудникам ИНИОН эта ситуация показалось подозрительной, поэтому было принято решение вызвать полицию. В настоящий момент осмотром коробки занимаются специалисты.

Ранее на севере Москвы оцепили пункт СДЭК. Оттуда были эвакуированы люди из-за обнаружения подозрительной посылки со статуэткой. Впоследствии оказалось, что посылка была адресована военкору «Звезды» Константину Исаеву.