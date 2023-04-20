Столтенберг и Зеленский встретились в Киеве

Помощь НАТО Украине на данный момент уже составила 150 миллиардов евро, сообщил генсек альянса.

© Видео: V_Zelenskiy_official, Telegram © Фото: V_Zelenskiy_official, Telegram

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретился в Киеве с украинским президентом Владимиров Зеленским. Кадры их встречи были опубликованы в Telegram-канале президента.

По мнению Зеленского, приезд генсека Североатлантического альянса впервые с начала СВО может означать, что блок готов начать «новую главу» в отношениях с Украиной.

Украинский лидер попросил Столтенберга, чтобы он убедил западных партнеров не сдерживаться в поставках киевскому режиму дальнобойного оружия, современной авиации, артиллерии и бронетехники.

В свою очередь гость из Брюсселя заявил, что помощь альянса Киеву на данный момент уже составила 150 миллиардов евро, идет наращивание поставок техники.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в связи с приездом Столтенберга в Киев отметил, что недопущение Украины в НАТО продолжает оставаться одной из целей спецоперации.