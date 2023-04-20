Столтенберг приехал в Киев
Как утверждается, журналисты увидели его на Михайловской площади в центре украинской столицы.
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Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг приехал в Киев. Об этом сообщает The Kyiv Independent.
Журналисты заметили политика на Михайловской площади в центре украинской столицы. Как утверждается, там он почтил память погибших украинских солдат.
Ранее The Wall Street Journal писала, что в НАТО пытаются придумать, как утешить Украину после того, как в военно-политический блок приняли Финляндию.