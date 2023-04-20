В стране и мире Столтенберг приехал в Киев Анна Назайкина Как утверждается, журналисты увидели его на Михайловской площади в центре украинской столицы. © Фото: IMAGO, Emmi Korhonen, GlobalLookPress Читайте нас на: Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг приехал в Киев. Об этом сообщает The Kyiv Independent. Журналисты заметили политика на Михайловской площади в центре украинской столицы. Как утверждается, там он почтил память погибших украинских солдат. Ранее The Wall Street Journal писала, что в НАТО пытаются придумать, как утешить Украину после того, как в военно-политический блок приняли Финляндию. Экспертное мнение и аналитика