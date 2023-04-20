Польша предложила запретить импорт куриных яиц с Украины

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Польша хочет запретить импорт украинских яиц, мяса птицы, сахара, меда и фруктов. Об этом сообщает радиостанция RMF FM. Пополнить список «запрещенки» не прочь и другие страны Евросоюза. Болгария, например, настаивает на запрете поставок украинского масла, Венгрия против импорта муки.

Как сообщает радиостанция, свой совместный список предложений подготовили пять стран, переговоры по основным положениям продолжаются на уровне глав министерств сельского хозяйства.

Накануне глава Минсельхоза Румынии Петре Дая анонсировал возможный запрет импорта украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника сроком до 5 июня. Поддержать европейских аграриев на фоне украинских поставок сельхозпродукции могут и в Еврокомиссии, председатель которой Урсула фон дер Ляйен предложила выделить на эти цели €100 млн.